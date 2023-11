Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana de Justitie (CJUE) va condamna, cel mai probabil pe 14 decembrie, statul roman intr-o cauza legata de neinchiderea a 31 de depozite industriale, a declarat, luni, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, citate de Agerpres."Pe 14…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat ca și domnia sa și-a mai cumparat cate ceva de la second-hand, dar ”se pare ca avem o veritabila problema cu importurile de second-hand, de haine…” „Se pare ca avem o veritabila problema cu importurile de second-hand, de haine, care de fapt sunt un import…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fachet, a declarat ca aproape 10.000 de autoturisme au fost achizitionate in acest an, in Romania, prin Programul „Rabla Plus”, iar circa 27.000 de autoturisme noi prin „Rabla Clasic”. “Dincolo de bugetul-record pe care la ‘Rabla Plus’ l-a avut in acest…

- “Va felicit pentru cei 30 de ani de la primul salon auto organizat la Bucuresti si pentru aceasta a 20 a editie aniversara, pentru iubitorii de masini, pentru pasionatii de cai putere si pentru publicul larg Salonul Auto Bucuresti ramane, fara indoiala, cel mai important eveniment al anului. Avem privilegiul…

- Sistemul Garantie-Returnare (SGR) inseamna cea mai importanta politica legata de managementul deseurilor din Romania in ultimii 30 de ani si va fi al doilea cel mai mare din Europa, dupa cel german, a declarat, miercuri, la evenimentul „Environmental & Sustainability Summit”, ministrul Mediului, Apelor…

- Romania are are cifre rusinoase la capitolele colectare separata. Ministrul Mediul: „Nu ne vom mai putea preface ca nu știm” Ministrul Mediului, Mircea Fechet susține ca țara noastra are cifre rusinoase la capitolele colectare separata, tratare, depozitare, compostare. Potrivit acestuia, din acest motiv…