Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, in Oltenia, Gorj s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5,2 pe scara Richter, la o adancime de 15 km.Pana la acest moment, nu au fost primite apeluri prin intermediul 112 și nici nu au fost semnalate pagube materiale sau victime.Informații despre masurile și modul de comportare…

- Cutremurele care s-au produs in Romania nu au nicio legatura cu cele care au avut loc in Turcia, activitatea seismica din zona Vrancei fiind una normala, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Constantin Ionescu, directorul general al Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- In ultimele 24 de ore, conform Institutului pentru Fizica Pamantului, efectele seismelor din Turcia și Siria s-au resimțit și in alte zone, inclusiv pe teritoriul țarii noastre. In același timp, din concluziile trase de specialiștii institutului, reiese ca seismul din Turcia poate declansa cutremure…

- Cutremurele care s au produs in Romania nu au nicio legatura cu cele care au avut loc in Turcia, activitatea seismica din zona Vrancei fiind una normala, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Constantin Ionescu, directorul general al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Seismul a avut loc la ora locala 04.17 (01.17 GMT), la o adancime de aproximativ 17,9 kilometri. Un alt cutremur cu magnitudinea 6,7 s-a produs in centrul Turciei la orele 04.28 (01.28 GMT), la o adancime de 9,9 kilometri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un seism cu magnitudinea 7,8 a lovit luni Turcia si Siria si a provocat sute de morti si raniti, au anuntat autoritatile din ambele tari, transmit agentiile AFP, DPA si Reuters. Cutremurul s-a produs la ora locala 4:17 (1:17 GMT) si a avut epicentrul in apropierea orasului turc Gaziantep, nu departe…

- Cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,8 a facut prapad in provincia Gaziantep din sudul Turciei. Seismul a fost atat de puternic incat s-a resimțit și la 90 de kilometri in Siria unde a produs sute de victime și acolo. Un bloc de 10 etaje s-a prabușit in miezul nopții. Mii de oameni au fost treziți…

- Cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,8 a facut prapad in provincia Gaziantep din sudul Turciei. Seismul a fost atat de puternic incat s-a resimțit și la 90 de kilometri in Siria unde a produs sute de victime și acolo. Un bloc de 10 etaje s-a prabușit in miezul nopții. Mii de oameni au fost treziți…