Brigada 9 Mecanizata Marasesti: Instructia continua pentru Gheparzii dobrogeni

Aflati in plina pregatire pentru misiune, militarii Detasamentului de Aparare Antiaeriana, rotatia a X a, au desfasurat joi, 22 iulie, un exercitiu de antrenament in teren de nivel sectie, in poligonul Murfatlar.In cadrul exercitiului, artileristii… [citeste mai departe]