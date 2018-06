ROMÂNIA riscă să devină raiul traficanţilor de persoane "Daca Romania nu-si va face task force in care sa implice segmentele interesate din societate, institutiile statului si sa adreseze aceasta problema, daca te uiti la noile modificari ale Codului penal si Codului de procedura penala, noi riscam sa devenim raiul traficantilor. Acum, pentru ei va fi bine, dar pentru oameni va fi rau si deja e rau, noi avem 40% pol de saracie care, din pacate, e exploatat si nu sprijinit sa-si depaseasca conditia", a spus Guseth cu prilejul unei conferinte.



