România redevine importator net de energie. Dezechilibru major în sistemul național Oprirea reactorului de la Cernavoda și a eolienelor, din cauza vantului puternic, constituie un precedent periculos. Scoaterea din funcțiune a doua surse importante de energie nu a putut fi compensata cu nimic, astfel ca importurile de energie au explodat. Deși autoritațile incearca sa minimalizeze problemele, sistemul energetic a intrat intr-un dezechilibru major. De doua zile, […] The post Romania redevine importator net de energie. Dezechilibru major in sistemul național first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

