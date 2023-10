Stiri pe aceeasi tema

- Romania va fi promovata ca destinație turistica pe BBC in perioada 15 octombrie – 15 noiembrie, a anunțat secretarul de stat Lucian Ioan Rus intr-o conferința de presa la sediul instituției. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului arata in ce consta aceasta promovare, fara a vorbi despre…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a demarat o campanie outdoor de promovare a Romaniei ca destinație turistica in Franța, desfașurata in perioada 6-26 septembrie a.c., pe strazile din Paris. Obiectivul principal al acțiunii este atragerea unui numar tot mai mare de turiști…

- Contractul pentru promovarea Romaniei pe televiziunea publica britanica urmeaza sa fie semnat in doua saptamani, susțin reprezentanții Ministerului Economiei și Turismului. Dupa Marea Britanie, alte șase țari vor fi luate la ținta de oficialii romani.Romania a avut la dispoziție in ultimul an peste…