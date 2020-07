România, printre ţările UE cu cea mai importantă scădere a exporturilor în luna mai Exporturile de bunuri au scazut in toate statele membre ale Uniunii Europene in luna mai 2020 comparativ cu luna mai 2019, cu exceptia Ciprului si Sloveniei, insa cele mai ample scaderi au fost inregistrate in Franta (minus 47,4%), Grecia (minus 46,5%) si Romania (minus 44,6%), arata datele publicate joi de Eurostat. Situatia este similara in cazul importurilor, in luna mai 2020 comparativ cu luna mai 2019, toate statele membre au inregistrat reduceri semnificative, cu exceptia Luxemburgului si Maltei, cele mai importante scaderi fiind inregistrate in Grecia (minus 53%), Lituania (minus 49,3%),… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

