- Ponderea impozitelor in PIB s-a situat anul trecut la 41,1% la nivelul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, in usoara scadere comparativ cu 2018 (41,2%), arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Ponderea impozitelor in PIB variaza semnificativ in randul tarilor…

- Romania se numara printre statele cu cea mai mica pondere a companiilor asigurate impotriva incidentelor de securitate IT&C, arata datele publicate vineri de Eurostat. In 2019, 21% din companiile din UE care aveau cel putin 10 angajati au declarat ca sunt asigurate impotriva incidentelor…

- Rata somajului a continuat sa creasca in august, o luna marcata de relaxarea restrictiilor impuse de pandemia de Covid-19, ajungand la 8,1% in zona euro si la 7,4% in Uniunea Europeana, arata datele publicate de Eurostat. Este a cincea luna de crestere consecutiva a ratei somajului, atat in zona euro,…

- Statele membre UE au alocat in 2018 50,7 miliarde de euro, cheltuieli guvernamentale, pentru recreatie si sport. Bulgaria si Romania ocupa ultimele locuri in functie de cheltuielile pe cap de locuitor, cu 11 euro, respectiv 30 de euro, comparativ cu media de 113 euro in UE, arata datele publicate miercuri…

- Romania a fost, anul trecut, țara cu cele mai mici prețuri la bauturile alcoolice din toata Uniunea Europeana. La polul opus s-au aflat Finlanda, Irlanda și Suedia, scrie Agerpres.Pretul bauturilor alcoolice (bauturi spirtoase, vin si bere) in 2019 era de peste doua ori mai mare in statul membru cu…

