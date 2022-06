Dupa acceptarea candidaturilor Ucrainei și Republicii Moldova la UE, Romania trebuie acceptata in Schengen de urgența, susține fostul premier, Ludovic Orban. Fostul președinte al PNL și premier al Romaniei Ludovic Orban susține ca Romania trebuie sa fie primita de urgența in Schengen. Asta dupa ce candidaturile Republicii Moldova și Ucrainei la UE au fost acceptate pe repede inainte. “Romania in Schengen! Acum! Intrarea Romaniei in Schengen nu este un favor pe care ni- l face cineva. Este dreptul nostru! Am indeplinit toate criteriile. Am aratat ca frontiera Europei de pe teritoriul romanesc…