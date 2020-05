Stiri pe aceeasi tema

- In Top 5 piețe de asigurari generale din Europa Centrala și de Est, Romania este cea in care asigurarile auto au impactul cel mai puternic, atat din perspectiva primelor brute suscrise, cat și din cea a cheltuielilor cu daunele. Aceasta este una dintre concuziile unui studiu care a analizat situatia…

- Cum se simte pandemia pe piața imobiliara. CBRE: Impactul real se va resimti in trimestrul doi. Investiții cu 50% mai mici fața de previziunile initiale Impactul real al pandemiei COVID-19 pe piata imobiliara din Europa Centrala si de Est se va resimti pe parcursul celui de-al doilea trimestru al anului,…

- Situația de pe piața petrolului nu este atat de grava pe cat ar putea parea la prima vedere, fiind efectul unor dezechilibre pe termen scurt, determinata de lipsa spațiilor de depozitare, arata o analiza a casei de brokeraj XTB Romania, potrivit , potrivit Mediafax.Luni, 20 aprilie va ramane…

- Masuri impuse de Covid 19 pe piata asigurarilor auto RCA si nu numai Eforturile sustinute depuse pana acum de toate organele competente pentru a reglementa piata asigurarilor din Romania par sa nu fi reusit sa egaleze ceea ce a schimbat contextul creat de Covid 19 intr-un timp relativ scurt. Până…

- CTP, principalul dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale din Romania și Europa Centrala și de Est iși extinde portofoliul aflat in vecinatatea Bucureștiului, pe autostrada A1, la Km 13, punctul zero al pieței logistice si industriale din Romania, achiziționand Equest Logistic…

- Romanii sunt ingrijorati de situatia lor financiara: jumatate din populatie plateste mai mult cu cardul iar 81% iese mai putin din casa, conform unui studiu recent, realizat de o companie de know-how si cercetare de piata din Romania.

- Cu o prezenta din 2017 pe piata din Romania, Ford Trucks a reusit sa isi consolideze pozitia in segmentul vehiculelor municipale si de constructii. Cefin Trucks, unic importator si distribuitor al brandului Ford Trucks in Romania, are ca obiectivul pentru 2020 atingerea unei cote de piata de peste 10%.