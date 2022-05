Cu doar cateva mii de romani care se vaccineaza in decurs de o saptamana (cateva sute cu prima doza), Romania are inca depozitele pline de doze de vaccin anti-COVID. Totuși, țara noastra mai trebuie sa primeasca (și sa plateasca) zeci de milioane de doze de vaccin Pfizer, in baza contractului negociat de Comisia Europeana.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.