Stiri pe aceeasi tema

- In prima jumatate a acestui an au fost facute peste 400 de perchezitii domiciliare in urma carora peste 200 de persoane au fost trimise in judecata pentru 582 de infractiuni privind traficul de persoane, potrivit unui bilant al Politiei care precizeaza ca Romania este, in principal, tara de origine…

- Rauri de lacrimi la inmormantarea maestrului dansului popular, Toma Frențescu. Toata spuma folclorului banațean s-a adunat, vineri, la Cimitirul Eroilor din Timișoara pentru a-l conduce pe ultimul drum pe Nea Tomița. S-a cantat și s-a jucat pe platoul din fața monumentului Eroilor, printre lacrimile…

- Concedii distruse pentru zeci de turiști: Țepe de milioane de euro cu vile de lux in stațiuni celebre.Zeci de turiști care au visat la vacanțe de vis in Grecia, Spania, Italia, Olanda, Franța sau Austria, au cazut in plasa unor escroci romani care le-au inchiriat vile de lux in stațiuni celebre la…

- Timp de 7 zile, Caffe Festival EUROPAfest așteapta iubitorii de jazz la jam sessions cu artiști consacrați și talente ale noului val din Italia, Franța, Spania, Germania, Israel, Polonia, SUA, Olanda, Slovenia, Japonia, Ucraina, Australia, Belgia, Bulgari

- Senatoarea indepedendenta Diana Șoșoaca este de parere ca inițiativa unor țari UE privind excluderea dreptului de veto, in chestiuni de securitate, ar reprezenta un act de tradare. “Renunțarea la dreptul de veto in Consiliul Uniunii Europene reprezinta un act de inalta tradare”, subliniaza senatoarea…

- Oficial, viteza comerciala a trenurilor este de 72,9 km/h in Romania. Real insa, din cauza infrastructurii precare, trenurile de marfa merg ca melcul, cu 16 km/h, iar cele de pasageri cu o medie de circa 40-50 km/h. Doar pe cateva tronsoane se poate rula si cu 160 km/h. Pe harta vitezelor medii ale…

- Antieuropenii, extremiștii, „suveraniștii” și neofasciștii de toi soiul se dau in vant dupa argumentul conform caruia Uniunea Europeana este o instituție greoaie și ineficienta din cauza mecanismului rigid, unanimist, prin care se adopta deciziile. Pe de alta parte, in aceste zile, cand statele din…