Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe primul loc in Europa Centrala si de Est (CEE) in ceea ce priveste cheltuielile consumatorilor pe alimente in magazinele fizice, cu cu 66% din totalul cheltuielilor, potrivit unei companii de investitii imobiliare.

- Granița dintre cumparaturile online și cele offline devine din ce in ce mai puțin perceptibila. Observam o tendința evidenta a companiilor din retail catre abordarea omnichannel, in special catre combinarea diferitelor canale de vanzare adaptate nevoilor individuale ale consumatorului, iar acest lucru…

- Romania se afla pe primul loc in Europa Centrala si de Est (CEE) in ceea ce priveste cheltuielile consumatorilor pe alimente in magazinele fizice, potrivit unei companii de investitii imobiliare,

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca l-a intrerupt, miercuri, in ședința de Guvern, pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, cerandu-i sa prezinte masurile legate de siguranța alimentara și un nou plan de combatere a pestei porcine. Daea vorbea despre cereale, floarea soarelui și porumb. „E neplacut ca Romania…

- Ana Morodan, in varsta de 37 de ani, iși deschide un business nou și spera sa dea lovitura chiar și pe piața din Bulgaria. „Contesa digitala” iși continua proiecte și la TV. Aceasta va reveni din luna septembrie la Antena Stars, cu cel de-al doilea sezon al reality-show-ului „Reala”. Ana Morodan este…

- Veste nu prea buna pentru utilizatorii produselor de tutun. Ultima luna de vara a anului 2022 aduce cu sine scumpirea acestor produse. Acciza la tigari va creste cu cateva zeci de lei, astfel consumatorii vor fi nevoiti sa scoata mai multi bani din buzunar pentru achizitia unui pachet de tigari. De…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat, joi, ca nu va semna pentru condiționarea ca totalul pensiilor sa nu depașeasca 9,4% din PIB. „Guvernul Romaniei nu trebuie sa accepte condiționarea ca totalul pensiilor sa nu depașeasca 9,4% din PIB! Eu nu sunt de acord sa semnez așa ceva! Romania are peste…

- Numarul cererilor de deschidere a procedurii de insolventa pentru persoane fizice din primele sase luni ale acestui an, este mai mare decat numarul celor inregistrate in tot anul 2021, anunta Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). ”Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…