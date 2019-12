Romania paradoxurilor in IT: Campioni europeni in cybersecurity, dar novici la abilitati digitale Anul 2019 a adus, in premiera, pentru Romania titlul de "regina" a Europei la securitate cibernetica, dupa ce o echipa de tineri talentati si entuziasti au reusit sa rezolve probleme grele in cadrul unei competitii de profil organizate la Bucuresti.



In tot acest timp, in clasamentul statelor europene privind abilitatile digitale ale populatiei, tara noastra nu reuseste, de ani buni, sa iasa din umbra ultimelor locuri, fiind stiut faptul ca mai mult de o cincime dintre romani nu au folosit niciodata internetul si mai putin de o treime nu au abilitati digitale de baza.



