România ocupă locul trei în UE la ponderea angajaţilor în sectorul utilităţilor publice Aproximativ 4,6 milioane de persoane cu varsta de peste 15 ani erau angajate, in anul 2019, in sectorul utilitatilor publice din Uniunea Europeana (UE), adica 2,3% din totalul persoanelor angajate, iar Croatia (4,8%), Bulgaria (3,8%) si Romania (3,7%) sunt statele membre cu cea mai mare pondere a angajatilor, a anuntat Eurostat, miercuri. Eurostat arata ca regiunile din UE cu cea mai ridicata pondere ridicata a angajatilor din sectorul utilitatilor publice sunt: Macedonia de Vest, in Grecia (5,8%), Sud-Vest Oltenia, in Romania (5,6%), Nord-Vest, in Bulgaria (5,4%). Alte state membre cu o pondere… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

