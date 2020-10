Romania nu are o educație sanitara in privința raportarii infecțiilor nosocomiale și raporteaza doar 3% dintre acestea, fața de 5% cat este media europeana. Directorul Direcției de Sanatate Publica Arad, dr. Horea Timiș, a subliniat ieri intr-o dezbatere de specialitate ca este nevoie de modificarea legislației pentru a incuraja medicii sa faca aceste raportari. Horea Timis: Din punct de vedere statistic, la nivel european, știm foarte bine ca suntem in coada clasamentului. Practic, nu avem o educație inca sanitara privind importanța raportarii infecțiilor nosocomiale in spitale, nu ne ajuta nici…