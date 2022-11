Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) In ciuda creșterilor de preț din piețe, clienții casnici de la noi platesc prețuri plafonate la gaze și energie electrica in marea lor majoritate, iar acest lucru se vede in clasamentul european: prețurile finale pentru casnici sunt, in Romania, in partea inferioara a clasamentului…

- Romanii din diaspora au trimis acasa 4 miliarde de euro, in primele opt luni ale acestui an. Datele BNR arata ca, doar din Marea Britanie, au ajuns in tara 900 de milioane de euro. Mai multi bani decat anul trecut au trimis si romanii plecati la munca in Italia sau Spania. 0 seconds of 2 minutes, 32…

- Mai multi romani care au vizitat Targul de Carte de la Frankfurt, eveniment care a debutat in 19 octombrie si la care Romania participa cu un stand organizat de Ministerul Culturii, remarca, pe internet, „discretia” de care da dovada Romania in amenajarea acestui stand. Fotografiile publicate de…

- Romanii sunt ingrijorați de valul de scumpiri și incearca sa economiseasca pe cat de mult pot. Cei care aveau in plan sa se mute in viitorul apropiat și sa ia viața de la zero intr-o noua locuința privesc altfel opțiunile pe care le au in aceste vremuri. Exista un oraș in Romania cu apartamente și […]…

- Ratele la banci cresc din nou, și nu este o gluma de 1 aprilie”. Din pacate noile informații BNR pun presiune și mai mare pe romanii care au credite la bancile din Romania. Motivul acestor noi creșteri este modificarea IRCC (indicele de referința pentru creditele acordate consumatorilor). Cat dspre…

- Vești bune pentru romani! Aceștia au ocazia, acum, sa primeasca bani de la stat prin programele Rabla Clasic și Rabla Plus 2022. Statul aloca aproape 400 de milioane de lei pentru cei care vor sa iși achiziționeze mașini noi, astfel ca doritorii se pot inscrie din data de 30 septembrie.

- PMP a cerut, luni, Guvernului Ciuca, cresterea ajutoarelor pentru incalzirea locuintelor pentru romanii din mediul rural care se incalzesc folosind lemne, in conditiile in care sunt 5 milioane de gospodarii din Romania in care cetatenii se incalzesc cu lemne de foc – prin

- Anda Adam și-a refacut viața dupa divorț și este mai fericita ca niciodata. Logodnicul vedetei nu locuiește in Romania, ci sta mai mult in Elveția, acolo unde deține mai multe afaceri. Vedeta a fost ceruta in casatorie și se gandește la nunta și copii. Fiica ei, Evelin, iși mai dorește un frațior și…