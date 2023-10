Klaus Iohannis a declarat miercuri, 11 octombrie, la Budapesta, ca suntem deschisi sa sprijinim investițiile ungare, iar companiile romanesti vor fi incurajate sa investeasca in continuare in Ungaria. Președinta Ungariei, Katalin Novak, a declarat ca țara sa ar vrea sa cumpere gaz din Romania, pentru a nu mai fi dependenți de Rusia. „Daca vorbim de cooperarea energetica intre cele doua țari, acesta e un domeniu extrem de important pentru cele doua țari. Cu Neptun Deep o noua oportunitate se deschide. Uniunea Europeana are aici o obligație, ar fi bine ca și UE sa investeasca aici (…) Vreau sa atrag…