- Presedintia ceha a Consiliului Uniunii Europene spera sa obtina o decizie in unanimitate in favoarea admiterii Romaniei si Bulgariei in Spatiul comunitar de libera circulatie Schengen in luna decembrie, iar initiativa este sustinuta de Comisia Europeana, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele…

- „La fel de așteptata este și aderarea Romaniei la spațiul Schengen, un obiectiv important pentru țara noastra, inca din momentul aderarii la Uniunea Europeana. Mulțumim Franței pentru sprijinul acrdat in realizarea acestui obiectiv și pentru susținerea directa anunțata de președintele Macron cu ocazia…

- "Am obținut sprijinul unui numar important de deputați europeni pentru a chema in plenul Parlamentului European reprezentanții Consiliului UE și Comisiei Europene la o dezbatere cu privire la aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen", informeaza un comunicat de presa. Potrivit sursei…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a obținut sprijinul unui numar important de deputați europeni pentru a chema in plenul Parlamentului European reprezentanții Consiliului UE și Comisiei Europene la o dezbatere cu privire la aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen, dar și pentru…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a afirmat ca Romania merita și trebuie sa intre in spațiul Schengen. ”Am semnat cu toții pentru dreptul romanilor de a circula liber in Europa, ca parte a marii familii europene”, a transmis Firea.

- Cancelarul Olaf Scholz a declarat ca Germania susține Romania la aderarea la Schengen. Despre acest lucru, ministrul de Externe al Romaniei a spus ca este un anunț extrem de important pentru romani.