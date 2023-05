Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Italiei la București a promovat și organizat conferința „Romania spre viitor. Un secol de istorie de la Constituția din 1923 pana in zilele noastre” gazduita pe 23 mai 2023, in Aula Magna a Academiei Romane. Conferința a fost organizata in parteneriat cu Centrul Interdepartamental de Cercetare…

- In programul de targuri și misiuni economice pentru anul 2023 (PPE) a fost aprobata participarea firmelor romanești la Targul Internațional Marche du Film Cannes din perioada 16-24.05.2023. Ținand cont de dimensiunea și importanța pieței de profil, șapte operatori economici participa la acest eveniment…

- Cea de-a treia expoziție China-Țarile din Europa Centrala și de Est (CEEC) a inceput oficial marți la Ningbo, provincia Zhejiang Estul Chinei, atragand un numar record de participanți, tot mai multe intreprinderi din Europa Centrala și de Est fiind dornice sa introduca de la produse agricole, vin, cosmetice…

- O strada pietonala emblematica din Ningbo, provincia Zhejiang din estul Chinei, este inca scena de desfașurare a unui spectacol culinar in perioada 15-18 mai, 2023. Organizat in paralel cu cea de-a treia expoziție China-Țarile din Europa Centrala și de Est (CEEC) și targul internațional de bunuri de…

- Comunicat de la Biroul de presa al Parlamentului European – Suma totala a asistenței macrofinanciare in curs de desfașurare se ridica la 295 de milioane euro – Guvernul orientat spre reforme poate avea acces la finanțare daca indeplinește anumite condiții PE a votat suplimentarea ajutorului macrofinanciar…

- ■ Biroul de Monitorizare a Mediului a organizat la sediul primariei o intalnire cu cu membrii Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret ■ in felul acesta au fost conștientizați tinerei privind necesitatea colectarii selective a deșeurilor ■ Conducerea Primariei Roman anunța faptul ca Biroul de…

- Numaratoarea inversa a 100 de zile pana la deschiderea celei de-a 13-a ediții a Universiadei de Vara de la Chengdu a inceput miercuri. Este prima data cand regiunile vestice ale Chinei gazduiesc un mare eveniment sportiv complex. Biroul de Presa al Consiliului de Stat din China a organizat o conferința…

- Dragoș-Alexandru Huțan și colega lui, Anamaria-Catalina Dinu, se afla zilele acestea la Beijing, in tabara anuala de schimburi de experiența intre tineri din China și țarile din Europa Centrala și de Est. Evenimentul are loc intre 25 martie și 1 aprilie sub egida „Podul Viitorului”. Prima ediție a fost…