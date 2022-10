Stiri pe aceeasi tema

- Romania organizeaza, in perioada 26 septembrie – 14 octombrie, la Palatul Parlamentului, cea de-a 21-a editie a Conferintei Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (PP-22), la care participa peste 3.000 de lideri si delegatii din 193 de tari. O treime din populatia lumii inca…

- Peste 3.000 de lideri si delegatii din 193 de tari se vor reuni la Bucuresti, in perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022, pentru a stabili directia globala a transformarii digitale si pentru a alege viitoarea conducere a Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (ITU) - agentie a Organizatiei…

- Referitor la comentariul purtatorului de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse cu privire la revocarea de catre Ambasada Romaniei la Moscova a vizelor acordate unor persoane desemnate de Federația Rusa ca delegați oficiali ai sai la Conferința Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale…

- Marți, președintele Romaniei a avut o intalnire bilaterala cu șeful Grupului Bancii Mondiale, David R. Malpass. In acest context, Klaus Iohannis a subliniat ca ar fi util daca instituția financiara in cauza ar efectua studii legate de decuplarea preturilor la electricitate de cele la gaz. Aceasta intrevedere…

- E cantareț, actor, vlogger, iar, mai nou, și dezvoltator imobiliar. Dorian Popa construiește case in Domnești, langa București, iar acum, intr-un interviu pentru, playtech.ro , a anunțat ca iși deschide o noua afacere acolo. Artistul a investit 70.000 de euro intr-o șaormerie, care spera sa aiba succes…

- The Art of Real Estate, o premiera a industriei și unul dintre cele mai importante evenimente imobiliare care s-au desfașurat vreodata in Romania, are loc astazi, joi, 15 septembrie 2022, la Teatrul Național de Opereta și Musical “Ion Dacian” din București. Evenimentul este organizat de Asociația Profesionala…

- Peste sase milioane de refugiati din Ucraina se afla in tari ale Uniunii Europene, iar majoritatea sunt femei si copii. Datele au fost prezentate la Bucuresti, la un eveniment care a reunit reprezentanti din 23 de state membre ale Uniunii, din Norvegia, Marea Britanie si Republica Moldova. Romania a…

- Romania a exportat, in primele 5 luni din 2022, cu peste 180% mai multa energie electrica și un plus de peste 77% in cazul cerealelor, raportat la perioada similara din 2021.Crizele alimentara și energetica nu par sa preocupe prea mult Guvernul de la București, care continua sa exporte energie,…