- A patra baterie de rachete Patriot a Romaniei a devenit operaționala, asigurand o protecție mai mare pentru cerul țarii, cat și pentru flancul sud-estic al NATO. Romania a anunțat ca a patra baterie de rachete Patriot a devenit operaționala, conferind un avans major securitații naționale și imbunatațind…

- Forțele Aeriene Romane, prin Regimentul 74 Patriot, au deja in exploatare toate cele patru sisteme de aparare antiaeriana și antiracheta cu raza lunga de acțiune de tip PATRIOT (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target), in cea mai noua varianta testata in lupta.

- Ministerul Apararii Naționale a cerut aprobarea prealabila a Parlamentului pentru demararea procedurii de atribuire a contractelor aferente inzestrarii armatei. Mai precis, este vorba despre achiziția de nave de tip vanator de mine, de un submarin impotriva amenintarilor de suprafata si subacvatice,…

- Ionel Arsene, fost presedinte al Consiliului Judetean Neamt, condamnat definitiv la inchisoare cu executare, s-a predat in Italia, la Bari, fiind in prezent arestat, au declarat surse judiciare pentru Adevarul.

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a solicitat aprobarea prealabila a Parlamentului pentru pentru initierea procedurilor de atribuire a mai multor programe de inzestrare vizand sisteme de arme SHORAD - VSHORAD, masini de lupta pentru infanterie pe senile - MLI, sisteme obuzier calibru 155 mm de nivel…

- Romania a realizat, in 2022, prin cercetare proprie „drona de buzunar”, necesara pentru militarii din teren ca sa poata recunoaște campul tactic, a anunțat generalul-maior Teodor Incicaș, șeful Direcției pentru Armamente, la podcastul „Observatorul militar”, citat de News.ro. „Drona de buzunar” ar urma…

- Romania va cumpara un batalion de tancuri americane Abrams printr-un acord de tip „Guvern- Guvern” (G2G) cu SUA, a declarat șeful Direcției pentru Armamente din MApN, generalul-maior Teodor Incicaș, in cadrul unui interviu acordat marți publicației Observatorul Militar.

- ”Romania are un numar de companii de stat (care produc arme – n.r.) in care Ministerul Economiei este actionar majoritar, avem 14 companii care functioneaza, care asigura o gama largita de produse, munitie si servicii, mentenanta pentru Ministerul Apararii Nationale si nu numai. Dar vreau sa va spun…