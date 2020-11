Stiri pe aceeasi tema

- Romania a adoptat o legislație cu reglementari suplimentare normelor Uniunii Europene pentru protecția animalelor in timpul transportului. Printre masurile impuse sunt controalele repetate și termometre in spațiile inchise unde se afla animalele, informeaza mediafax. Romania a introdus reglementari…

- Daca nu ai trecut de ceva timp pe la un supermarket, te anuntam ca te asteapta o surpriza delicioasa la raft. LaProvincia a lansat un nou pui, numit Puiul Vegetarian, crescut cu legume si cereale. Este asteptat mai ceva ca painea calda pentru ca este galben, delicios, chiar ca cel de la tara.…

- Persoanele care au lucrat sau lucreaza in strainatate și indeplinesc condițiile de pensionare in statul respectiv pot folosi vechimea in munca realizata in țara. Este valabil și invers. Daca au lucrat in strainatate și vor sa se pensioneze in țara, persoanele respective pot sa cumuleze in Romania vechimea…

- Romania se menține pe locul 45 din 163 de țari și pe ultimul loc in clasamentul statelor membre ale Uniunii Europene, potrivit studiului Indicele de Progres Social 2020 privind calitatea vieții și bunastarea sociala, realizat de organizația nonprofit Social Progress Imperative cu sprijinul Deloitte.

- Nela Plugarescu, directorul Directiei Piata Muncii si Programe de Ocupare din cadrul ANOFM, a a anunțat ca au fost platite 1,4 miliarde de lei, din iunie pana in prezent, firmelor care au reluat activitatea si au rechemat la munca angajatii aflati in somaj tehnic. Ea a participat la conferinta Conferinta…

- Increderea cetatenilor europeni in institutiile Uniunii Europene a crescut in timpul pandemiei de coronavirus, in schimb a scazut in guvernele nationale, arata un studiu citat de site-ul Politico.eu, potrivit Mediafax. Situatia este valabila si in Romania.

- Micii producatori de vin din intreaga țara il acuza pe ministrul Agriculturii, Adrian Nechita Oros, ca, printr-un ordin cu dedicație, de care PUTEREA demonstreaza ca nu este strain secretarul de stat Emil Dumitru, face jocurile marilor procesatori de vin și, astfel, le distruge afacerea acestora. Prin…