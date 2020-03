Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 1,4% in ianuarie, in crestere comparativ cu 1,3% luna precedenta, si de 1,7% in Uniunea Europeana, de asemenea in urcare fata de 1,6% luna anterioara, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Ungaria si Romania, arata datele publicate…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 1,4% in ianuarie, in crestere comparativ cu 1,3% luna precedenta, si de 1,7% in Uniunea Europeana, de asemenea in urcare fata de 1,6% luna anterioara, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Ungaria si Romania, arata datele publicate…

- Romania a inregistrat un avans de 4,4% al preturilor productiei industriale in decembrie 2019, fata de aceeasi luna din 2018, a treia crestere din Uniunea Europeana (UE), potrivit datelor anuntate de Eurostat, potrivit news.ro.Inaintea Romaniei s-au situat Grecia (+4,7%) si Bulgaria (+4,5%).…

- Aproximativ 885 de persoane din Uniunea Europeana au murit si 760 au fost grav ranite in 2018 in accidente feroviare (fara a include sinuciderile), cele mai multe inregistrandu-se in Germania, Polonia, Ungaria si Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat),…

- 885 de persoane din Uniunea Europeana au murit si 760 au fost grav ranite in 2018 in accidente feroviare, cele mai multe inregistrandu-se in Germania, Polonia, Ungaria si Romania, a anuntat miercuri Oficiul European de Statistica (Eurostat). In perioada 2010 - 2018, numarul accidentelor feroviare grave…

- Aproximativ 885 de persoane din Uniunea Europeana au murit si 760 au fost grav ranite in 2018 in accidente feroviare (fara a include sinuciderile), cele mai multe inregistrandu-se in Germania, Polonia, Ungaria si Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Aproape 7% dintre gospodariile din Uniunea Europeana nu au putut in 2018 sa-si plateasca la timp facturile la utilitati (caldura, electricitate, gaze naturale, apa etc.), din cauza dificultatilor financiare, iar cel mai ridicat procentaj se afla in Grecia, Bulgaria, Croatia si Romania, arata datele…

- Aproape 7% dintre gospodariile din Uniunea Europeana nu au putut in 2018 sa-si plateasca la timp facturile la utilitati (caldura, electricitate, gaze naturale, apa etc.), din cauza dificultatilor financiare, iar cel mai ridicat procentaj se afla in Grecia, Bulgaria, Croatia si Romania, arata datele…