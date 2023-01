România, între țările europene cu cele mai mari scumpiri ale alimentelor în ultimii doi ani Romania se afla pe locul șapte in UE in privința creșterii prețurilor alimentelor in perioada 2020 – 2022. Incepand cu 2015, anul luat de Eurostat ca punct de pornire pentru a calcula inflația pentru produsele alimentare, Romania a avut a opta cea mai mare majorare de prețuri din UE. Se poate remarca faptul ca țarile din Europa de Sud - Est au avut cele mai mari creșteri de prețuri din UE in privința produselor alimentare. Mult peste media europeana Creșterile de prețuri la alimente au fost de 34,61% in UE in perioada 2015 – 2022, cele mai mari majorari fiind inregistrate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dacia a vandut in 2022 un numar de 573.800 de vehicule, cu 6,8% mai mult fața de anul precedent. Marca romaneasca a depașit pragul simbolic de 8 milioane de automobile vandute de la lansarea modelului Logan, in 2004. In Romania, Dacia a inmatriculat 40.179 de vehicule, cu 5.3% mai multe decat in 2021.…

- Din 2010 și pana in prezent, prețurile locuințelor din Romania au inregistrat o majorare net inferioara fața de media europeana, sub jumatatea acesteia.Pe parcursul lui 2022, prețurile locuințelor din țara noastra au continuat sa creasca, chiar daca ritmul a mai scazut in trimestrul III fața…

- Eurostat a analizat pretul locuintelor din Uniunea Europeana. In unele țari, creșterea este de aproape 50% Pretul locuintelor din Uniunea Europeana a inregistrat o crestere de 49,2% in perioada cuprinsa intre 2010 si trimestrul al treilea din 2022. Romania a consemnat printre cele mai mici majorari…

- O epidemie de salmoneloza in Europa a afectat cel puțin 140 de persoane pana in 8 noiembrie. Contaminarea a fost inregistrata in Republica Ceha, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Țarile de Jos, Regatul Unit și Israel. Finlanda a fost cel mai grav afectata, cu 42 de cazuri confirmate și 47…

- Parchetul European ancheteaza cea mai mare frauda de TVA descoperita pana acum in Europa, in care ar fi implicate 22 de state, inclusiv Romania. In cooperare cu agențiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, instituția a desfașurat marți masuri de investigare simultane, inclusiv peste 200…

- Avand in vedere ca in ultimul timp se tot vorbește despre aderarea Romaniei la spațiul Schengen probabil te-ai intrebat ce inseamna de fapt acest lucru și ce implicații juridice ar avea aderarea Romaniei la acesta. Prezentul articol iți va raspunde la toate intrebarile pe care le-ai putea avea cu privire…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat miercuri, 16 noiembrie, ca știe ce conține raportul Colegiului Comisarilor din cadrul Comisiei Europene privind aderarea Romaniei la Schengen, facut la Bruxelles și care urmeaza sa fie dat publicitații, și ca „evaluarea este foarte pozitiva”.„Din informatiile…

- Romania și Bulgaria sunt țarile care au o producție buna agricola la nivelul Uniunii Europene, insa din cauza faptului ca nu au și industria de procesare pusa la punct și ca nu sunt in spațiul Schengen au alimente la fel de scumpe ca țarile nordice care nu produc mai nimic. Potrivit datelor Eurostat,…