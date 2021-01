Stiri pe aceeasi tema

- Pretul locuintelor a crescut in majoritatea statelor membre UE, in trimestrul al treilea al anului trecut comparativ cu trimestrul al doilea, exceptie facand doar patru state membre unde aceste preturi au scazut, iar cele mai importante scaderi au fost inregistrate in Cipru (minus 4,8%) si in Romania…

- Romania s-a alaturat demersului comun al unor state membre UE privind dezvoltarea unui mecanism european pentru accesul statelor din cadrul Parteneriatului Estic (PaE) la vaccinul anti-COVID-19, arata un comunicat MAE transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, ministrul Afacerilor Externe,…

- Piața imobiliara nu a ținut cont de pandemie: prețurile apartamentelor au continuat sa creasca și in 2020. Orașele care au consemnat cele mai mari scumpiri la locuințe Piața imobiliara din Romania a inregistrat o evoluție pozitiva și in 2020, chiar daca economia s-a oprit din cauza pandemiei. Astfel,…

- Brexitul marcheaza prima micșorare a Uniunii Europene, care a revenit la 27 de membri, dupa ce s-a extins în mod constant peste șapte valuri de adeziuni. AFP face un calendar al primilor pași spre UE, dar și al aderarilor, dupa cum urmeaza:- 1957: Semnarea Tratatelor de la Roma de catre…

- Conform noului sondaj Eurobarometru standard publicat vineri, Romania se afla in topul statelor membre, dupa Irlanda (71%), dar la egalitate cu Ungaria si Polonia, in ceea ce priveste procentul respondentilor multumiti de masurile luate de institutiile Uniunii Europene pentru combaterea pandemiei…

- Evoluția pandemiei de Covid-19 provoaca acum o ”ingrijorare profunda” in 23 de state europene, printre care și in Romania, a anunțat vineri Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, care cere o acțiune cat mai rapida, scrie Hotnews.Potrivit ultimelor date, țarile ale caror rate sau trenduri…

- Persoanele ocupate din Uniunea Europeana au facut, in medie, 25 de minute de acasa si pana la locul de munca in anul 2019, romanii fiind aproape de media din UE, cu o durata medie a navetei de 27 de minute, arata datele publicate miercuri de Eurostat.Tarile unde naveta de acasa la locul de…

