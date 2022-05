Romania intra azi in semifinala Eurovision 2022. Cum s-a pregatit WRS! Romania concureaza astazi in semifinala Eurovision 2022. Show-ul va fi transmis Live pe TVR, de la Torino, incepand cu ora 22:00. WRS ne reprezinta anul acesta țara cu piesa Llamame. Are numarul de concurs 13. Tanarul artist a bifat deja un turneu de promovare a piesei in Barcelona, Tel Aviv, Londra, Amsterdam și Madrid. A doua repetiție a lui WRS pe scena Eurovision a strans aproape 300.000 de vizualizari pe YouTube. A fost astfel declarat cel mai vizualizat clip. Se pare ca reprezentantul Romaniei a fost nevoit sa iși schimbe…