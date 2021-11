Stiri pe aceeasi tema

- Productia de porumb boabe obtinuta de pe 1,529 milioane hectare – aproape 60% din suprafata insamantata in primavara – a depasit 8,4 milioane de tone, in timp ce recolta de floarea-soarelui totalizeaza 2,97 milioane de tone de pe 97% din suprafata recoltata, respectiv 1,21 milioane hectare, potrivit…

- India a administrat peste 180 de milioane de doze de vaccin in luna august, mai mult decat toate țarile membre G7, grupul statelor cu cele mai dezvoltate economii la un loc. Ultimele 100 de milioane au fost administrate doar in 13 zile, informeaza BBC. Guvernul indian dorește sa vaccineze toata populația…

- La categoria I de la Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste 1,52 milioane lei (peste 308.600 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,27 milioane lei (aproximativ 461.000 de euro). Totodata, la Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report peste…

- Productia de cereale a depasit, pana la aceasta data, 15 milioane de tone, graul si orzul inregistrand anul acesta cifre-record, de 11,4 milioane de tone, respectiv 1,9 milioane de tone, a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii, Adrian Oros, care a adaugat ca ” ministerul si ministrul nu au…

- Productia de cereale a depasit, pana la aceasta data, 15 milioane de tone, graul si orzul inregistrand anul acesta cifre-record, de 11,4 milioane de tone, respectiv 1,9 milioane de tone, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Oros, care a adaugat ca " ministerul si ministrul nu au niciun merit…

- Romania inregistreaza in acest an un maximum al productiei de floarea-soarelui, cu o crestere de aproximativ 1,22 milioane de tone fata de anul 2020, insa lipsa unor unitati de procesare la nivel national conduce la vanzarea materiei prime catre tari din Uniunea Europeana si nu numai, sustin reprezentantii…

- Romania inregistreaza in acest an un maximum al productiei de floarea-soarelui, cu o crestere de aproximativ 1,22 milioane de tone fata de anul 2020, insa lipsa unor unitati de procesare la nivel national conduce la vanzarea materiei prime catre tari din Uniunea Europeana si nu numai, sustin reprezentantii…

- Un report-record de peste 29,51 milioane de lei (peste 6 milioane de euro) se inregistreaza la jocul Joker, categoria I, in cadrul tragerilor loto care au loc joi, potrivit unui comunicat remis luni de Loteria Romana. La Loto 6/49 se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare…