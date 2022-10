”S-au folosit doua tehnologii de execuție noi pentru Romania”, transmit autoritațile, mandre de acest progres. Romania inaugureaza 13 kilometri de autostrada Oficialii CNAIR au prezentat mai multe detalii referitoare la stadiul lucrarilor la unul dintre noile sectoare de autostrada construite in Romania. Mai exact, lotul 1 Sibiu -Boița, in lungime de 13,17 kilometri, al autostrazii Sibiu – Pitești. In condițiile in care e primul drum de mare viteza, prima autostrada, care va traversa munții Carpați, acest proiect e așteptat cu sufletul la gura de șoferii din intreaga țara. Conform Ziare.com, care…