Romania in "ziua Europei": PSD&ALDE vor sa ne scoata din Europa. Noi nu plecam si haideti sa nu mai toleram hotia politica

De Ziua Europei, stirile din Romania arata asa:



1. Ministrul Justitiei, profesor doctor in drept, isi exprima neincrederea in profesionalismul expertilor unei institutii europene - Consiliul Europei, cei care au redactat raportul GRECO, care critica schimbarile din justitie.



Acelasi ministru le spune parlamentarilor sa-si pastreze "libertatea si demnitatea de a legifera in acord cu interesul national si limitele constitutionale, si nu cu exigentele europene", in conditiile in care multi dintre parlamentari au in vedere doar interesul propriu si pe cel al prietenilor lor politici…