România, în topul inflației UE în luna iunie Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 8,6% in iunie, in crestere de la 8,1% in mai, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 8,8% la 9,6%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Polonia si Romania, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a inregistrat excedent de cont curent in primul trimestru din 2022, iar tarile membre UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent au fost Franta (minus 10 miliarde de euro), Polonia (minus 8,9 miliarde de euro), Grecia (minus 6,5 miliarde de euro), Italia (minus 6,4 miliarde de…

- Datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat) indica faptul ca venitul disponibil pe locuitor in Uniunea Europeana a variat considerabil in 2020 in randul statelor membre, de la 28.675 PPS ((paritatea standard la puterea de cumparare, n.r.) in Luxemburg, la 7.724 PPS in Romania.…

- Cantitatea de ingrasaminte minerale (azot si fosfor) folosita in productia agricola din Uniunea Europeana a ajuns la 11,2 milioane de tone in 2020, o crestere de 2,9% fata de 2019 si un avans de 8,1% comparativ cu 2010, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Emisiile de dioxid de carbon (CO2) generate in blocul comunitar prin arderea combustibililor fosili (in principal petrol si produse petroliere, gaze naturale, carbune si turba) au crescut cu 6,3% in 2021, cand majoritatea restrictiilor au fost ridicate in Uniunea Europeana, comparativ cu 2020, arata…

- Romania solicita Comisiei Europene alocari suplimentare de fonduri pentru a gestiona creșterile de prețuri ce pot afecta proiectele de infrastructura, a anunțat joi ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu spune ca a semnat joi, alaturi de alte opt state…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a continuat sa creasca in luna aprilie pana la 8,1%, de la 7,8% in luna martie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia (19,1%), Lituania (16,6%), Cehia (13,2%), Letonia (13,1%), Bulgaria (12,1%) si Romania (11,7%), arata datele publicate,…

- Lucrarile de constructii au urcat cu 9,4% in zona euro si cu 8,6% in Uniunea Europeana, in februarie, comparativ cu perioada similara din 2021, Romania fiind printre statele membre UE care au raportat cresteri, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Fii la curent…

- Productia industriala a crescut atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in luna februarie 2022 comparativ cu luna februarie 2021, insa Romania este statul membru cu cel mai mic avans al productiei industriale in ritm anual, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistica…