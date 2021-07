România, în topul celor mai ieftine locuințe europene, dar cu cele mai scumpe credite ipotecare Prețurile apartamentelor noi vandute pe piața din Romania au crescut cu 3,1% in 2020 fața de anul anterior, ajungand la o medie de 1.322 de euro/mp. Astfel, Romania se afla pe locul patru in topul celor 24 de țari analizate in cadrul raportului Deloitte Property Index 2021, in ordinea crescatoare a prețurilor, dupa Bulgaria, Bosnia-Herțegovina și Portugalia. In privința gradului de accesibilitate a locuințelor pentru locuitorii fiecarei țari, calculat in funcție de numarul de salarii medii brute anuale necesare pentru cumpararea unui apartament nou standard (70 mp), Romania se afla la jumatatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

