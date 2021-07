Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (29 de ani) va ocupa locul 9 in clasamentul WTA incepand cu saptamana urmatoare. La finalul Wimbledon, ierarhia WTA se va schimba serios. Nu mai puțin de 8 jucatoare din top 10 și-au schimbat poziția, Simona Halep fiind a doua cea mai mare pierzatoare, dupa Serena Williams. De luni, sportiva…

- Plecata de 14 ani din Romania, Mihaela Cozma este voluntar pe ambulanța intr-un oraș din sud-vestul Spaniei. Munca ei de voluntariat i-a adus recunoaștere chiar din partea familiei regale spaniole. Ea a primit, vineri, Ordinul de Merit Civil de la Regele Spaniei, Felipe VI, alaturi de alți 23 de cetațeni…

- Porți deschise și la Micul Trianon de la Florești N. Dumitrescu Printre instituțiile de cultura de la nivel național care, astazi, vor marca ”Noaptea Muzeelor”, se regasesc și unele dintre muzeele prahovene, care vor putea fi vizitate gratuit, intr-un anumit interval orar. Inițiata de Ministerul…

- Noaptea Muzeelor 2021 are loc in aceasta sambata, pe 12 iunie. Este a 17-a a evenimentului. Organizatorii anunța expozitii, interventii si experimente artistice, proiectii, spectacole, ateliere, concerte sau tururi interactive, dar și evenimente online. In premiera, vor putea vi vizitate expozitii la…

- Federația Romana de Gimnastica a decis in Comitetul Executiv sa restructureze activitatea lotului feminin și sa o descentralizeze pe cea a lotului masculin Analiza dupa Campionatele Europene de la Basel, unde Romania nu a cucerit nicio medalie și unde Larisa Iordache a obținut biletul pentru Tokyo,…

- Valeriu Gheorghița a subliniat ca cei cu programare au locul sigurat, ceilalți veniți putand fi imunizați in limita diferenței dintre capacitatea centrului de vaccinare și numarul celor programați. Daca centrul are o capacitate mai mare de vaccinare decat numarul celor programați, elibereaza bonuri…

- Proiectul de lege pus in dezbatere publica de catre Ministerul Afacerilor Interne face referire și la posesorii de permise emise in strainatate și care au incalcat legea rutiera pe drumurile din Romania. In prezent, se arata in documentul citat, Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului…

- Patru membri ai Consiliului de Administrație al Portului Constanța, printre care și președinta CA, au fost inlocuiți joi din funcții de reprezentanții Ministerului Transporturilor, care deține 80% din acțiunile companiei. Ministrul Catalin Drula a confirmat pentru Economedia.ro schimbarea celor patru.…