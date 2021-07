Medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, a declarat ca, in orasele mari, de trei ori mai multe persoane au trecut prin boala, fara a fi raportate in mod oficial si ca imunitatea cumulata, la nivel national, este de 40-50 la suta. Gheorghita a mai precizat si ca in spatele unui singur caz pozitiv au fost, probabil, pana la cinci alte persoane infectate. Pana astazi, 11 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.236 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). In urma testelor efectuate la nivel național, fața…