- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a anunțat ca a fost adoptata o hotarare CNSU in baza careia cei care au calatorit in Africa de Sud și ajung in Romania, vor fi carantinați 14 zile. Aceasta decizie a fost luata pe baza depistarii unei noi variante a virusului SARS-Cov-2, Omicron.

- Ministrul sud-african al Sanatații, Joe Phaahla, a criticat vineri statele care au impus restricții de calatorie pentru mai multe state din sudul Africii, in contextul ingrijorarilor legate de Omicron, noua varianta a coronavirusului. Oficialul crede ca masura este ”nejustificata” și ca celelalte state…

- „Anumite informații spun ca aceasta varianta ar fi de patru ori mai transmisibila decat tulpina Delta, care și ea e mai transmisibila de trei ori decat tulpina clasica. In condițiile in care Delta este de 3-4 ori mai transmisibila decat Alpha. Deci ar fi de 12 ori mai transmisibila decat tulpina inițiala",…

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca se va consulta cu factorii decizionali din Romania și va anunța in cel mai scurt timp posibil masurile dispuse pentru a impiedica raspandirea variantei sud-africane a SARS-CoV-2. „Guvernul Romaniei este la curent clipa de clipa cu evoluția pandemiei in plan național…

- „Guvernul Romaniei este la curent clipa de clipa cu evoluția pandemiei in plan național și internațional. Am luat nota de recomandarile de ultima ora ale Comisiei Europene și ale Organizației Mondiale a Sanatații. Ma voi consulta cu factorii decizionali din Romania și vom anunța in cel mai scurt timp…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat vineri ca datele preliminare sugereaza ca o noua varianta a coronavirusului idetificata prima data in Africa de Sud prezinta un risc mai mare de reinfectare decat alte variante, stabilind ca este una ”ingrijoratoare”, informeaza BBC și CNBC . Noua varianta…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, vineri, dupa sedinta de Guvern, ca, daca OMS anunta clar ca exista riscuri privind nouta tulpina a coronavirusului, atunci Romania va impune carantina si pentru persoanele vaccinate care sosesc din zona Africii de Sud. Lucian Bode a spus ca, daca…

- Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a comentat la B1 TV, decizia Organizației Mondiale a Sanatații de a trimite la București un expert pentru situații de urgența sanitara și s-a aratat de parere ca OMS va propune masuri restrictive. „Dincolo de aceasta ingrijorare in ceea ce privește…