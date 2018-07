Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa fortei de munca a obligat in ultimii 2-3 ani companiile din domenii precum HoReCa, productie, agricultura sau constructii sa angajeze lucratori straini, mai ales din Filipine, Nepal, Vietnam, India, Indonezia si Thailanda, tari in care nivelul de trai este sub cel al Romaniei, existand premizele…

- Potrivit acestora, noi oportunitati pentru a vinde grau, porumb si soia boabe in China si chiar si in Uniunea Europeana ar urma sa apara pentru principalii exportatori de cereale din bazinul Marii Negre (Rusia, Ucraina si Kazahstan), care au inceput deja sa conteste dominatia deplina a SUA pe piete…

- Ministerul Muncii propune dublarea contingentului de lucratori straini, permanenti si detasati, admisi pe piata fortei de munca in 2018, avand in vedere dinamica eliberarii avizelor de angajare/detasare, care a inregistrat o crestere semnificativa fata de aceeasi perioada a anului 2017, si inregistrarea…

- Este pentru prima data in cei 107 ani de tiparire a bancnotelor cand activitatea a fost intrerupta. Australia a încetat să mai tipărească bancnote pentru prima dată în ultimul secol după ce lucrătorii de la o subsidiară specială a Băncii Centrale…

- Cel mai tanar azilant din Romania e o afgana de numai o zi. De ceva mai bine de 24 de ore, adica de cand a vazut lumina zilei, Parwana este cel mai tanar azilant de pe teritoriul țarii noastre. Parinții ei, refugiați din Afganistan, se afla in procedura de obținere a acestui statut, iar bebelușul va…

- Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari ndash; Serviciul pentru Imigrari al judetului Constanta in cooperare cu Serviciul Politiei Transporturi Maritime Constanta si Gruparea Mobila de Jandarmi Constanta, au desfasurat, la data de 10 mai a.c., o actiune pe linia prevenirii si combaterii sederii…

- Strainii care sunt etnici romani, din țarile aflate in afara Uniunii Europene se vor putea angaja in Romania fara aviz de la Inspectoratul General pentru Imigrari, potrivit unui proiect aflat in dezbateri la Senat. Initiativa legislativa se refera la romanii din state non-UE, precum Republica Moldova…