Stiri pe aceeasi tema

- Romania importa anual intre 3.000 si 6.000 tone de miere, adica aproape 30 - 35% din consumul intern, desi este unul dintre cei mai importanti producatori de miere din Europa, sustine presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACA), Ioan Fetea, subliniind ca albina a devenit "o…

- Productia de miere din acest an va fi mai buna decat in 2020, fiind estimate undeva la 17.000 - 18.000 tone, dar totusi va fi un an modest fata de cei in care se obtineau peste 30.000 tone de miere, sustine presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACA), Ioan Fetea. "Exista o ciclicitate…

- Productia de miere din acest an va fi mai buna decat in 2020, fiind estimate undeva la 17.000 - 18.000 tone, dar totusi va fi un an modest fata de cei in care se obtineau peste 30.000 tone de miere, sustine presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACA), Ioan Fetea, conform agerpres.…

- Bucurestenii sunt asteptati, de vineri pana duminica, la Targul National al Mierii, un nou eveniment dedicat consumatorilor de produse apicole, organizat de Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania (ACA) pe platforma apicola din Baneasa. Scopul Targului National al Mierii este de a promova apicultura…

- Oficiosul guvernamental Magyar Nemzet publica un nou articol cu mesaje cu substrat revizionist pe tema Roșia Montana. ”Unul din cele mai importante orase miniere din vechea Ungarie a devenit un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO”, titreaza publicația maghiara, care incheie articolul cu urmatorul…

- PrimaPlay.ro este singurul loc unde vor putea fi urmarite, live, de romanii de pretutindeni meciurile echipelor din Liga1. Incepand cu 15 iulie, toti cei care isi vor face cont pe primaplay.ro vor avea acces, gratuit, timp de 7 zile, pe noua platforma. Pe PrimaPlay.ro se vor regasi transmisii ale posturilor…

- Politic Deputatul Florin Piper-Savu dezaproba inițiativele legislative pentru modificarea structurii anului școlar iulie 15, 2021 11:12 La inceputul lunii iunie, in cadrul Comisiei de Invațamant a Camerei Deputaților, doua inițiative legislative ale parlamentarilor USR Plus, Alin Apostol și Ștefan…

- Inmatricularile de autoturisme in Europa au crescut puternic in luna mai, pentru a treia luna consecutiv, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), in conditiile in care vanzarile de automobile pe continent au continuat sa isi revina dupa nivelul extrem…