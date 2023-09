Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2023/24, care a inceput la 1 iulie, au ajuns la 5,03 milioane de tone, in scadere cu 32% fata de cele 7,39 milioane de tone in perioada similara a sezonului anterior, releva datele publicate recent de Comisia Europeana, informeaza Reuters. Aceste…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2023/24, care a inceput la 1 iulie, au ajuns la 5,03 milioane de tone, in scadere cu 32% fata de cele 7,39 milioane de tone in perioada similara a sezonului anterior, releva datele publicate recent de Comisia Europeana, informeaza Reuters.Aceste…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2023/24, care a inceput la 1 iulie, au ajuns la 5,03 milioane de tone, in scadere cu 32% fata de cele 7,39 milioane de tone in perioada similara a sezonului anterior, releva datele publicate recent de Comisia Europeana.

- Romania a redevenit granarul Europei: țara noastra cel mai mare exportator de grau moale din UEExporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2023/2024, care a inceput la 1 iulie 2023, au scazut la data de 20 august la 4,06 milioane tone metrice, comparativ cu 5,12 milioane de tone de grau…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 11 august, ca se vor lua masuri prin care capacitatea de tranzit prin Romania a cerealelor ucrainene sa creasca de la 2 la 4 milioane de tone in fiecare luna.„Am cazut de acord ca trebuie accelerate exporturile de cereale ucrainiene in contextul…

- Podul suspendat de la Braila, al treilea ca marime din Europa si cea mai mare investiție de infrastructura din ultimii 30 de ani, a fost inaugurat joi. Romania transmite Europei un mesaj clar: vrem, știm și mai ales putem sa ne construim destinul ca o națiune europeana puternica și demna. E rezultatul…

- Brașoveanul Sorin Ionuț Banciu, secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, a demonstrat ca Romania poate fi un jucator important la nivel european, capabil sa influențeze intr-un mod esențial un aspect semnificativ al politicii de mediu a UE prin utilizarea in mod inteligent a puterii…

- Numarul doi din Alianța Nord-Atlantica a spus ca „inca ne zbatem la periferia Europei, ințelegerile negociate la momentul aderarii nu au fost respectate, iar problema Schengen este o imensa nedreptate pentru Romania”. Geoana a mai spus ca actualul sistem politic și-a atins limitele și trebuie schimbat. ”Viitorul…