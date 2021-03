Romania a fost invinsa de Germania in al doilea meci din campania de calificare pentru Cupa Mondiala din Quatar. Nemții au inscris primul gol in prima repriza, dar Nița a fost eroul meciului pentru Romania. Nemții lui Joachim Low au inceput meciul in forța, au avut cateva ocazii, dar tricolorii au reușit sa-i opreasca pana in minutul 17 cand Gnabry a reușit sa deschida scorul dupa o centrare excelenta a lui Havertz. Restul meciului s-a desfașurat cam la fel, cu nemții in atac și tricolorii aparandu-se și incercand un contraatac, dar fara prea multe reușite pe faza ofensiva. Nița a fost eroul Romaniei,…