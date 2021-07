Stiri pe aceeasi tema

- Vad ca ministrul Sportului, dl Eduard Novak, e foarte suparat pentru ca jucatoarele de tenis din Romania nu vor sa mearga la Olimpiada de la Tokyo. D-sa amenința ca va analiza foarte serios finanțarea pentru Federația Romana de Tenis, de la care cere, deocamdata, o reacție oficiala fața de aceste refuzuri…

- Federația Romana de Tenis ar putea ramane fara finanțare dupa ce toate sportivele au refuzat participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a anunțat joi ministrul Sportului, Eduard Novak, intr-o postare pe Facebook . „Sunt foarte mahnit de faptul ca toate sportivele din tenis care sunt calificate refuza…

- Cu aproape trei saptamani inainte de a incepe Jocurile Olimpice de la Tokyo, rastimp in care e in plina desfașurare Grand Slam-ul de la Wimbledon, ministrul Tineretului și Sportului a adus in atenție o situație ce ține de tenis, cunosc drept ”sportul alb”. Eduard Novak a postat pe o rețea de socializare…

- Daca Simona Halep (3 WTA) s-a accidentat si a fost nevoita sa renunte la deplasarea la Tokyo, in schimb, Sorana Cirstea (45 WTA) si Patricia Tig (63 WTA) au luat aceasta decizie din comoditate. Ceea ce l-a scos din sarite pe ministrul Sporturilor, Eduard Novak.

- Ion Țiriac continua razboiul cu Serena Williams: omul de afaceri a comentat, miercuri, retragerea americancei de la Wimbledon. De asemenea, președintele Federației Române de Tenis a vorbit despre accidentarea Simonei Halep, dar și despre prezența României în proba de dublu feminin…

- Simona Halep (3 WTA) nu va participa la Jocurile Olimpice din cauza unei accidentari, iar Patricia Țig (63 WTA) prefera sa se concentreze pe turneele WTA. Cealalta jucatoare eligibila pentru competiția de la Tokyo ar fi fost Sorana Cirstea (45 WTA), dar Ion Țiriac susține ca nici ea nu va accepta invitația.…

- În urma cu doar câteva zeci de ore, Simona Halep a anunțat ca nu va putea participa la Jocurile Olimpice din cauza accidentarii de la gamba. Veștile sunt însa și mai proaste de atât: România nu va avea nicio reprezentanta pe tabloul principal de la Tokyo.România,…

- Nici Roland Garros, nici Wimbledon si, din pacate, se pare ca nici Jocurile Olimpice. Simona Halep nu participa la Olimpiada de la Tokyo din 2021, a anuntat președintele COSR, Mihai Covaliu, intr-o declarație. „Simona Halep nu va participa, nu va fi portdrapel al Romaniei. Suntem foarte triști, știm…