Stiri pe aceeasi tema

- INGRIJORATOR : 70% din produsele alimentare consumate in Romania vin din import. Ce declara un secretar de stat INGRIJORATOR : 70% din produsele alimentare consumate in Romania vin din import. Ce declara un secretar de stat Romania importa produse de patiserie de 13 ori mai scumpe, pe tona, decat graul…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Romania importa produse de patiserie de 13 ori mai scumpe, pe tona, decat graul exportat, a declarat duminica, la Digi24, Aurel Simion, secretar de stat in Ministerul Agriculturii. Simion a confirmat informația ca 70% din produsele alimentare consumate in Romania vin din…

- Romania importa produse de patiserie de 13 ori mai scumpe, pe tona, decat graul exportat, a declarat duminica, la Digi24, Aurel Simion, secretar de stat in Ministerul Agriculturii. Simion a confirmat informația ca 70% din produsele alimentare consumate in Romania vin din import. „Asta-i statistica,…

- Secretarul de stat in Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Aurel Simion a declarat joi, la Giurgiu, ca fermele Cooperativei Roua din judet reprezinta "un exemplu de bune practici" pentru structurile asociative in domeniu si pentru agricultura ecologica din Romania. "Am vizitat astazi ferme…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a confirmat marti ca Romania a inceput demersuri pentru certificatul verde de vaccinare. Intrebat daca si Romania a inceput demersuri pentru certificatul verde de vaccinare, medicul…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a vorbit, marti, despre calendarul de livrari de vaccinuri anti-COVID și a precizat ce fel de seruri și cate doze mai primește Romania pana la sfarșitul lunii.

- Romania primește o noua tranșa de vaccin AstraZeneca. Peste 43.000 de doze vor ajunge vineri in țara Romania primește o noua tranșa de vaccin AstraZeneca. Peste 43.000 de doze vor ajunge vineri in țara 43.200 doze de vaccin AstraZeneca vor ajunge maine, 19 martie a.c., la Institutul Național de Cercetare…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu afirma ca, potrivit calendarului de livrari, in martie urmeaza sa ajunga in Romania 2,6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar in aprilie cel puțin 3.128.000 de doze. ‘Referitor la dozele de vaccin care o sa soseasca in perioada urmatoare,…