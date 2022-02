Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de infectari cu SARS-CoV-2 "va reveni la valori scazute" Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. FOTO: gov.ro Realizator: Mihaela Mihai - Reporterul RRA, Adriana Turea, relateaza ca în prezent nu se pune problema unui val sase al pandemiei de COVID-19 în România, dupa…

- In judetul Iasi au fost inregistrate in ultimele 24 de ore un numar de 156 de noi cazuri de coronavirus, conform ultimelor date furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Acesta este cel mai mic bilant din ultimele cinci saptamani. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.694 cazuri noi de persoane…

- Romania a adaptat la normele europene valabilitatea certificatului COVID Certificatul digital al UE privind COVID-19. FOTO: www.facebook.com/MinisterulSanatatii România a adaptat la normele europene valabilitatea certificatului verde COVID pentru persoanele vaccinate cu schema…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Iasi, au fost depistate inca 1.383 de persoane infectate cu COVID, conform datelor oficiale oferite de catre Grupul de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 31.776 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 895 mai…

- In Iasi s-au inregsitrat in ultimele 24 de ore un numar de 1.035 de noi cazuri de infectari cu noul coronavirus, conform datelor oficiale furnizate de catre Grupul de Comunicare Strategica. La nivel national, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 40.018 cazuri noi de persoane infectate cu SARS…

- In Iasi au fost depistate in ultimele 24 de ore inca 1.103 persoane care s-au infectat cu noul coronavirus, arata datele publicate de catre Grupul de Comunicare Strategica. In urma cu o zi in judet au fost inregistrate alte 1.319 cazuri de COVID. La nivel national, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- Centre de evaluare ambulatorie pentru pacienții cu Covid Autoritatile medicale au stabilit ca în perspectiva valului cinci al epidemiei sa devina functionale centre de evaluare ambulatorie, în care acestea, pacientii cu SARS-CoV-2 sa beneficieze de investigatii si tratament, asfel încât…

- Evolutia cazurilor de COVID in Romania Foto: MApN RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Autoritatile au anuntat cel mai mic numar zilnic al cazurilor de COVID de la sfârsitul lunii august, respectiv putin peste 900, precum si 78 de decese. Media nationala a ratei de infectare…