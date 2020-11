Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut a inregistrat un declin de 4,4% in zona euro si de 4,3% in Uniunea Europeana, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, cel mai sever recul fiind inregistrat in Spania si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica…

- Romania s-a situat in septembrie printre tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei, arata datele prezentate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Rata anuala a inflatiei in zona euro a coborat pana la minus 0,3% in septembrie, de la un nivel…

- Un sfert dintre cetatenii din Uniunea Europeana, cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 de ani, sustin ca in 2019 au evitat sa furnizeze informatii personale catre retelele de socializare sau servicii profesionale, din cauza temerilor legate de securitate, iar cel mai redus procent de persoane care s-a…

- Rata somajului a continuat sa creasca in august, o luna marcata de relaxarea restrictiilor impuse pentru stoparea raspandirii pandemiei de coronavirus (Covid-19), ajungand la 8,1% in zona euro si la 7,4% in Uniunea Europeana, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Mai mult de jumatate (60%) dintre adultii din Uniunea Europeana cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 de ani au folosit internetul pentru a comanda bunuri si servicii in anul 2018, cel mai scazut procent fiind in principal in Bulgaria, Romania si sudul Italiei, arata datele publicate vineri de Oficiul…

- Cea mai scazuta rata de vaccinare din Uniunea Europeana impotriva gripei in randul persoanelor de 65 de ani si peste s-a inregistrat in 2018 in Letonia, Estonia, Slovacia, Slovenia, Lituania si Romania, fata de o medie de aproximativ 41% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate marti de…

- Romania a fost, anul trecut, țara cu cele mai mici prețuri la bauturile alcoolice din toata Uniunea Europeana. La polul opus s-au aflat Finlanda, Irlanda și Suedia, scrie Agerpres.Pretul bauturilor alcoolice (bauturi spirtoase, vin si bere) in 2019 era de peste doua ori mai mare in statul membru cu…

