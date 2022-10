România educată? Copiii României sunt cei mai expuși sărăciei și excluziunii sociale din Uniunea Europeană! In timp ce guvernanții se lauda cu performanțele deosebite ale creșterii economice, Romania a deținut in 2021 un trist record. Peste 41% din copiii romani, de departe cel mai mare procent din Uniunea Europeana, sunt expuși riscului de saracie și excluziune sociala. Aceasta situație le pune mari probleme in a se descurca la școala și, ulterior, in societate, existand șanse mai mari ca ei sa nu se poata integra ca adulți. Campioni la saracie Situația Invațamantului din Romania este de ani de zile subiectul unor aprinse dezbateri și controverse. Sistemul de invațamant… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

