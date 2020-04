România DEZUMANIZATĂ - Incendiul de la Mănăstirea Râmeț a fost PUS INTENȚIONAT, în Joia Mare Romania pare sa se dezumanizeze pe zi ce trece. Dupa ce acordul MAI - BOR a rupt societatea in mulțumiți și nemulțumiți, pompierii vin cu o concluzie trista. Incendiul izbucnit la Manastirea Rameț, județul Alba, in urma caruia o magazie de lemne s-a facut scrum pe o suprafața de 600mp, a fost provocat intenționat, conform Mediafax. Citește și: Scene BARBARE intr-o comunitate de romi: un luptator SAS a fost ATACAT cu un topor de un barbat Pompierii anunța ca in incendiul de la Manastire Rameț a ars magazia de lemne in totalitate, pe o suprafața de aproximativ 600mp și aproximativ… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Un incendiu de la Manastirea Ramet, care a mistuit joi, 16 aprilie, magazia plina cu lemne, a fost, cel mai probabil, provocat intentionat, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba.

- In momentul in care persoanele din manastire au observat flacarile au chemat de urgența autoritațile. La fața locului s-au deplasat pompierii cu doua autospeciale de stingere cu apa. Incendiul a pornit la magazia de lemne a Manastarii Rameț din Alba Iulia. Citește și: Cea mai mare biserica…

- Un incendiu a izbucnit joi dupa-amiaza, in jurul orei 17:00, la o magazie cu lemne de la Manastirea Rameț. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la o magazie cu lemne, la Manastirea Rameț. Pompierii intervin cu doua autospeciale…

