Arena Naționala gazduiește, duminica seara, de la ora 21:45, meciul cu numarul opt susținut de naționala Romaniei in preliminariile EURO 2024. Tricolorii primesc vizita Andorrei, una dintre națiunile mici din fotbal, și in fața careia am caștigat de fiecare data in precedentele cinci dispute directe, toate in meciuri oficiale. Pentru Romania orice rezultat in afara victoriei ar echivala cu un dezastru in lupta pentru calificarea la Campionatul European. ...