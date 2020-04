Curtea de Justiției a Uniunii Europene (CJUE) a condamnat Romania pentru nerespectarea angajamentelor privind calitatea aerului in București. Astfel, Romania risca plata unor amenzi usturatoare daca in cel mai scurt timp nu ia masuri pentru a limita poluarea cu praf a Capitalei. Aceste amenzi se ridica intre 100.000 si 400.000 de euro pentru fiecare zi […] The post Romania condamnata la CJUE pentru calitatea aerului din București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .