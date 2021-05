Stiri pe aceeasi tema

- Romanii ajung sa plateasca de trei ori mai mult pentru o masina second hand adusa din Germania, iar fenomenul care a adus in Romania multe rable “cosmetizate” de vanzatori a scazut calitatea parcului auto national si a crescut costurile cu diminuarea poluarii, releva rezultatele unui studiu realizat…

- Datele unei cercetari privind tendintele consumatorilor din Romania in ultimii cinci ani arata ca unul dintre cele mai populare modele pe care clientii le prefera este BMW Seria 3, modelul E90. "Exemplarele pe care in general le cauta romanii sunt cele echipate cu deja celebrul motor N47, 2000 cmc,…

- Romanii au adoptat destul de rapid mașinile electrice, chiar daca infrastructura nu a ținut pasul cu interesul pentru vehicule cu zero emisii. E drept, și bonusul de 45.000 de lei, oferit de statul roman pentru aceste vehicule, a avut o contribuție importanta. Printre cele mai iubite mașini electrice…

- Intre guvernele europene, guvernul dirijat de președintele Iohannis, care nu da nici un semn ca ar fi al romanilor, face o figura distincta. Criza medicala a fost gestionata diferit, in mare masura sistemele democratice nu au fost incalcate decat in situații majore, bine definite, și pe termen limitat.…

- Pandemia a lovit și vanzarile de mașini second hand anul acesta. Dupa primele trei luni, inmatricularile de mașini SH in Romania au inregistrat o scadere de peste 6%. Au fost inregistrate puțin peste 101.000 de autoturisme rulate, fața de 108.000 de...

- In intervalul ianuarie-martie 2021, in Romania s-au vandut peste 122.000 de autoturisme noi și rulate, in scadere cu 10,3% fața de numarul celor vandute in același interval din 2020, arata un comunicat al Asociației Importatorilor și Producatorilor de Automobile (APIA).

- 8 din 10 romani si-ar dori sa treaca la o masina electrica sau hibrid in viitor, insa sunt de parere ca Romania nu este pregatita cu infrastructura necesara, arata studiul Reveal Marketing Research.

- „Ce urmeaza in 2021? Reforma si investitii! In 2020 Romania a fost lovita de cea mai mare criza din ultima suta de ani. Am luat cele mai bune masuri si am reusit, asa cum am promis, sa evitam recesiunea tehnica. 1.4 milioane de romani din sectorul privat au intrat in somaj tehnic. Nu a fost niciun protest.…