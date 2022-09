România – Bosnia-Herțegovina 4-1. În ciuda victoriei, tricolorii au retrogradat Divizia C a Ligii Națiunilor Naționala de fotbal a Romaniei a surclasat, luni seara, pe Stadionul Giulesti, cu scorul de 4-1, selectionata Bosniei-Herțegovina, in ultima etapa a Grupei 3 din Divizia B a Ligii Natiunilor. In ciuda victoriei, tricolorii incheie grupa pe ultimul loc, astfel ca au retrogradat in Divizia C. In schimb, oaspeții au terminat pe prima pozitie și au promovat in Divizia A. Pentru Romania au marcat Dennis Man (38), George Puscas (73, 86) si Andrei Ratiu (79). Nicusor Bancu a pasat decisive la primele doua goluri. Pentru oaspeti a marcat Edin Dzeko (77). Au evoluat echipele: Romania: 1. Radu – 2. Ratiu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Romaniei a reușit sa se impuna, scor 4-1, pe stadionul „Giulești“, in fața Bosniei și Herțegovinei, in ultima etapa din Grupa 3 a Ligii B din Liga Națiunilor. Golurile tricolorilor au fost marcate de Dennis Man (’38), George Pușcaș (’68, ’86) și Andrei Rațiu (’80). Capitanul Universitații…

- Capitanul echipei FCSB, Florinel Coman, a declarat, miercuri, in conferinta de presa premergatoare meciului cu West Ham, ca vicecampioana Romaniei nu a venit la Londra in vacanta. “Un meci greu, cu o echipa din cel mai puternic campionat. Nu am venit aici in vacanta, am venit sa facem un meci foarte…

- Ajax Amsterdam a invins-o pe Glasgow Rangers, scor 4-0, miercuri seara, pe teren propriu, in prima etapa a Grupei A din Liga Campionilor. Gruparea olandeza s-a impus prin golurile marcate de Edson Alvarez (17), Steven Berghuis (32), Mohammed Kudus (33) si Steven Bergwijn (80). La randul ei, Eintracht…

- Antrenorul echipei de fotbal West Ham United, David Moyes, a prefațat meciul cu FCSB, din prima etapa a grupelor Conference League. “Noi am urmarit multe meciuri si am incercat sa cunoastem cat mai bine jucatorii. O intelegem mai bine pe FCSB. (…) Am recunoscut un jucator sau doi la care trebuie sa…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a prefațat meciul cu West Ham United, de joi, din grupele Europa Conference League. “Obiectivul ni l-am indeplinit, baietii trebuie sa intre cu placere, sa joace fotbal de placere la fiecare partida. Obiectivul era sa ne calificam in grupe. Ma bucur ca am ajuns…

- Rusia a anuntat vineri ca interzice intrarea pe teritoriul sau a 62 de canadieni, printre care responsabili politici si militari, preoti si jurnalisti, ca raspuns la recentele sanctiuni canadiene recente care au vizat personalitati ruse, informeaza France Presse. Aceasta decizie a fost luata „tinandu-se…

- Universitatea Craiova a fost invinsa, joi seara, la Lublin, cu scorul de 1-0, de echipa ucraineana Zoria Luhansk, in prima mansa a turului trei preliminar al Conference League. Oltenii au avut o mare ocazie in minutul 17. Hanca i-a centrat lui Raul Silva care a trimis cu capul puțin pe langa poarta…

- Cornel Dinu a implinit azi 74 de ani. Fostul mare fotbalist e nascut in același an cu clubul de care și-a legat intreaga viata. Nascut in 1948 la Targoviște, Cornel Dinu a debutat pe 25 septembrie 1966, la 18 ani, 1 luna și 22 de zile. A disputat 454 de meciuri in prima divizie, toate pentru Dinamo…