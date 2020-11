Romania bogata vs. Romania saraca. Bucureștenii iși permit cheltuieli de trei ori mai mari ca vasluienii. Țara in care traiesc cei mai bogați europeni Cand vine vorba de puterea de cumparare, Romania ramane si in acest an extrem de greu pe ultimele locuri. Suntem cu 60% sub media europeana, dupa Ungaria, potrivit unui studiu recent. Mai trist este că diferenţele dintre bogaţi şi săraci se adâncesc. Bucureştenii îşi permit, de exemplu, cheltuieli de trei ori mai mari decât cei din Vaslui. Anul acesta în România, puterea de cumpărare…